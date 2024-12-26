İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde Alvan ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.
Ed-Derec Mahallesi'ndeki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin de söz konusu olayda yaralandığına işaret edildi.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının bombaladığı evde gerçekleşen can kayıpları arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade etti.
Enkaz altında kayıpların olduğuna işaret eden görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.