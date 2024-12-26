Dolar
35.16
Euro
36.76
Altın
2,632.15
ETH/USDT
3,361.50
BTC/USDT
96,617.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Mahmut Geldi  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde Alvan ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Ed-Derec Mahallesi'ndeki eve düzenlenen saldırıda en az 5 Filistinlinin öldüğü aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin de söz konusu olayda yaralandığına işaret edildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının bombaladığı evde gerçekleşen can kayıpları arasında kadın ve çocukların da olduğunu ifade etti.

Enkaz altında kayıpların olduğuna işaret eden görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacının bulunduğunu söyledi
Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi

Benzer haberler

Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi

Gazze'de son 3 günde soğuktan ölen bebeklerin sayısı 4'e yükseldi

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni yok etmek için patlayıcı taşıyan robotlar kullanıyor

İsrail'in Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldü
Gazze'deki hükümet: İsrail'in gazetecileri öldürmesi savaş suçudur

Gazze'deki hükümet: İsrail'in gazetecileri öldürmesi savaş suçudur
İsrail ordusu iki gün süren saldırıların ardından Tulkerim'den çekildi

İsrail ordusu iki gün süren saldırıların ardından Tulkerim'den çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet