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Dünya

İsrail ordusu iki gün süren saldırıların ardından Tulkerim'den çekildi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde iki gün süren ve 9 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarının ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İsrail ordusu iki gün süren saldırıların ardından Tulkerim'den çekildi Fotoğraf: Issam Rimaw/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "Tulkerim bölgesinde iki gün süren askeri harekatı sonlandırdıkları" belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının birçok noktaya saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "çatışmalarda 2 kişinin öldürüldüğü, patlayıcıların imha edildiği, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve Kusay Ukkaşe, Cuma Ubeyd ve İmran Harun isimli aktivistlerin öldürüldüğü" kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in salı günü sabah saatlerinde Tulkerim kenti ve kamplarına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kentte 9 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 834 Filistinli hayatını kaybetti.

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