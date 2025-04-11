Dolar
38.06
Euro
43.34
Altın
3,233.09
ETH/USDT
1,564.80
BTC/USDT
82,546.00
BIST 100
9,350.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Cenevre

Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü." bilgisini paylaşan Schmitt, bu süreçte ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

Schmitt, "Yaz dönemi, gönüllü geri dönüşler için kritik bir an ve kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi olacak ancak bu geri dönüşleri başarılı ve sürdürülebilir kılmak için Suriyelilerin barınma, geçim kaynakları, koruma ve hukuki yardım konularında desteğe ihtiyaçları olacak." dedi.

Schmitt, geri dönüşlerin bazı riskler barındırdığını belirterek, yeterli finansman sağlanmadığı takdirde bu yıl için öngörülen 1,5 milyon kişinin geri dönemeyebileceğini ve dönenlerin yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Suriye'ye yönelik insani yardım aktörlerine desteğin istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Schmitt, "BMMYK'nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı), bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK Başkanı Kılıç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen rapor hazırladıklarını belirtti
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaşadıklarını anlattı
SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Parçası olduğumuz Türk dünyasındaki devletlerle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz
Antalya Diplomasi Forumu 2025 başladı

Benzer haberler

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

SNHR Direktörü Abdülgani, Suriye yönetiminin kendini tanıtması için ADF'nin önemli olduğunu söyledi

Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor

Yönetimlerin değiştiği Lübnan ve Suriye arasında çözüm bekleyen sınır anlaşmazlığı gündemde

Yönetimlerin değiştiği Lübnan ve Suriye arasında çözüm bekleyen sınır anlaşmazlığı gündemde
BMGK'de acil oturumla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı

BMGK'de acil oturumla İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ele alındı
Suriye ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzalandı

Suriye ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşma imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet