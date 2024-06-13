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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu." dedi.

Şenhan Bolelli  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu

Madrid

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki BBVA Banka Genel Merkezi'nde "İş Forumu" düzenlendi.

Türkiye'den 150'ye yakın iş insanını sektörlerindeki İspanyol mevkidaşlarıyla buluşturan forumun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de katıldı.

Başbakan Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"İspanyol şirketleri Türk ekonomisinin iyileşen görüntülerini, alınan tedbirlerin cesaretini, ekonomik programın sağlamlılığını takdir ediyor." diyen Sanchez, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye her zaman güven duyduk. Bunun için çok sağlam temellerimiz var. Biz hep Türkiye'ye güvendik. Bazıları Türkiye'den çekilirken biz yatırımlarımızı ikiye katladık. Biz bu güveni koruduk. Türkiye önümüzdeki 10 yıllarda ekonomik ağırlığını ve önemini artırmaya devam edecektir. Türkiye ve İspanya birbirine güvenen ve özel ilişkileri olan, dost ülkelerdir."

İspanya'nın Türkiye ile mevcut Karşılıklı Yatırımların Korunması ve Geliştirilmesi Anlaşması'nı gözden geçirme kararı aldığını ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Sanchez, "devlet kurumları arasında imzalanacak 5 mutabakat zaptının yatırımları ve üçüncü ülkelerdeki ortak projeleri daha da hızlandıracağını" dile getirdi.

Sanchez, "Büyük fırsatla karşı karşıya olduğumuza dair inancımız tam. Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Türkiye'yi Latin Amerika pazarına yaklaştırmak bizim taahhüdümüz"

İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Antonio Garamendi de "Burada uluslararasılaşma anlamında çok büyük bir adım atıyoruz. Zirve, iki ülke için de biz iş dünyası için de çok önemli. Büyük bir fırsat yakaladık. İspanya ve Türkiye arasında çok fazla ortak değer var ama bizim için en önemlisi, ekonomilerindeki açılım." dedi.

Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu, İspanya'nın da hem AB üyesi olması hem de Latin Amerika'daki bağlarıyla öne çıktığını vurgulayan Garamendi, "Türkiye'yi Latin Amerika pazarına yaklaştırmak bizim taahhüdümüz." ifadesini kullandı.

"Dijitalleşme, yeşil enerji gibi çok fazla fırsat ve ortak değerlerimiz var." diyen CEOE Başkanı, "Güven, bizim için anahtar olacak. O yüzden Türkiye ve İspanya hükümetlerinin yakın ilişkileri hayati öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye bölgede ve dünyada bir öncü"

Foruma ev sahipliği yapan BBVA Bankasının Başkanı Carlos Torres Vila da "Türkiye'ye çok büyük bir güvenimiz var. Türkiye bölgede ve dünyada bir öncü. Avrupa'da da önemli bir konumu var. Bu da yabancı yatırımcılar için çok çekici." diye konuştu.

Konuşmasına Türkçe "BBVA'ya hoşgeldiniz" diyerek başlayan Torres, "Türkiye atılan adımlarla enflasyonu ve risk primini düşürmeye başladığını, Türk lirasına değer kazandırdığını görüyoruz. Bundan dolayı Türk devletini tebrik ediyoruz." dedi.

Torres ayrıca, İspanya hükümetini de "2024 yılı sonunda yüzde 2,5'lik büyüme yakalanabileceği ve bunun AB ortalamasının oldukça üzerinde olmasından dolayı" tebrik etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Türkiye-İspanya zirvesinin kapsamlı ortaklığa dönüşmesini memnuniyetle karşıladıklarının" altını çizerek sektörler arası mevcut işbirliğinin yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere yeni alanlarla geliştirilmesini öngördüklerini kaydetti.

Olpak, "AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu bizim için son derece önemli, desteklerini bekliyoruz." dedi.

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir de "İkili ekonomik ilişkilerde kalıcı bir etki yaratmak, bunu üçüncü ülkeler taşımak ve sürdürülebilir kılmak hedefimiz." mesajını verdi.

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