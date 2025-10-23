Dolar
İzmir'in Foça ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde çok sayıda Filistinli çiftçinin kendi arazilerine girerek zeytin hasadı yapmasını engelledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Ramallah

İsrail askerleri, "kapalı askeri bölge" olduğu iddiasıyla, Filistinli çiftçilerin El Halil kentine bağlı Vadi Sair bölgesindeki tarım arazilerine girişlerine izin vermedi.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler ise Filistinli çiftçilerin bölgeye yaklaşmasına ve zeytin hasadına mani olmak için söz konusu tarım arazilerinin yakınında konuşlandı.

Yaklaşık 500 dönümlük arazide Filistinli çiftçilerin başlıca geçim kaynağı olan asırlık zeytin ağaçları bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AA muhabirine konuşan Filistinli çiftçi Muhammed Tura, "Yakınında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri bulunduğu iddiasıyla bu arazilere ulaşmamız Ekim 2023'ten beri engelleniyor. Bölgedeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 90'ı ya yakıldı ya da mahsulleri yerleşimciler tarafından çalındı. İsrail ordusunun bölgeyi 'kapalı askeri alan' ilan etmesinin ardından yerleşimciler, ordunun koruması altında Filistinli çiftçilerin kendi tarım arazilerine gitmelerini engelliyor." dedi.

Filistinli çiftçilerin yetiştirdikleri mahsullerin gözleri önünde yağmalandığına tanık olduğunu ancak hiçbir şey yapamadığını vurgulayan Tura, bu durumun çok zor olduğunu dile getirdi.

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları da artarak devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayının başlarında Sair beldesinde 200'den fazla zeytin ağacını kesti, eylül ayında ise onlarca dönüm araziyi ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayının başından bu yana Bat Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

