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Dünya, Koronavirüs

İranlılar Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor

İranlıların Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gittiği bildirildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 07.07.2021
İranlılar Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor

İstanbul

İran'da yayımlanan "Hemşehri" gazetesine konuşan Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıramayan ve aşı olmak için Ermenistan'a giden İranlılar hakkında bilgi verdi.

Latifi, "Ermenistan'da turistlere ücretsiz Kovid-19 aşısı olabilme imkanı sağlanmasından sonra Nurduz Sınır Kapısı'ndan bu ülkeye geçen İranlıların sayısı günlük 50 kişi arttı." dedi.

Son üç haftada Ermenistan'a hava yoluyla da seferlerin arttığına işaret eden Latifi, "Ermenistan Hava Yolları, İran'dan başkent Erivan'a uçuş sayısını 2 artırarak haftada 11'e çıkardı." ifadelerini kullandı.

Birinci doz aşıyı olmak için hava yoluyla Ermenistan'a giden ve 4 veya 5 yıldızlı otellerde konaklayan İranlıların, tur operatörlerine 4 ile 11 milyon tümen (yaklaşık 160 ila 440 dolar) arasında bir ücret ödediği belirtiliyor.

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'da ikamet eden yabancılara Kovid-19 aşısı yapıldığını, turistlerin de "ülkede 10 gün kalmaları şartıyla" 15 Temmuz sonrası aşı olabileceğini bildirmişti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, son verilere göre toplamda 6 milyon 559 bin 650 doz aşı uygulandı. İran'da halk, aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

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