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Dünya

İran: Nükleer görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

Ahmet Dursun   | 05.01.2022
İran: Nükleer görüşmeler olumlu yönde ilerliyor

Ankara

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin olumlu yönde devam ettiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Başmüzakereci Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakereler kapsamında Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere heyetleriyle ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin olumlu olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini aktaran Bakıri, müzakerelerin başarısının İran'a yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Bakıri, "Görüşmeler olumlu ve ilerliyor. Karşı tarafın yaptırımları kaldırmasındaki ciddiyeti ve İran'ın özellikle doğrulama ve garantiler konularında önerdiği mekanizmaları kabul etmesi, kısa sürede bir anlaşmaya varılmasına imkan sağlayacaktır." dedi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını istiyor.




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