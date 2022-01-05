Dolar
13.63
Euro
15.45
Altın
1,823.76
ETH/USDT
3,789.40
BTC/USDT
46,397.00
BIST 100
2,005.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi.

Eşref Musa, Mohamad Misto, Ethem Emre Özcan   | 05.01.2022
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Deyru z Zor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden, sabah saatlerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.

10’a yakın roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

ABD güçleri de topçu atışlarıyla İran destekli terörist grupların konuşlu bulunduğu Mayadin ilçesini hedef aldı.

Koalisyon güçleri Suriye'de füze fırlatma mevzilerini vurmuştu

Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün, Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin Suriye'nin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da 24 bin 590 ile en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
Kıbrıs Rum kesiminde öğrencilerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Çocuklarda solunum yolu hastalıkları arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

Benzer haberler

ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım

ABD'den Sırp lider Dodik'e yaptırım

Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli

ABD Kongresi'nde, 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri alındı

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
İran'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İran'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi