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Dünya

İran: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 03.01.2022
İran: ABD ile yazılı olarak görüş alışverişi yapılıyor

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Washington ile Tahran arasındaki iletişim ile ilgili olarak Hatibzade, "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Nükleer müzakerelerin geldiği aşamaya dair de İranlı Sözcü, "Bugün ortak bir metin varsa bu Batılıların maksimum taleplerinden geri adım atması gerektiğini anladığı içindir. Nükleer anlaşmadan daha fazlasını isteyemezler." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gelecek günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'yı ziyaret edeceğini aktaran Hatibzade, görüşmelerde siyasi ile ekonomik iş birliğinin ele alınacağını belirtti.


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