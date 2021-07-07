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Dünya

İran Devrim Muhafızları Komutanı ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini belirtti

Açıklamanın, Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Ahmet Dursun   | 07.07.2021
İran Devrim Muhafızları Komutanı ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya sert karşılık vereceklerini belirtti

Ankara

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkesinin düşmanlarına karşı bir saldırı başlatmayacağını ancak herhangi bir saldırıya da kararlı ve sert şekilde cevap vereceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine yeni askeri teçhizatın teslim edildiği törende yaptığı konuşmada, "Devrim Muhafızları Ordusu düşmanları ilk anda yenilgiye uğratacaktır." dedi.

Ülkesinin stratejisinin saldırı değil savunma odaklı olduğunu belirten Selami, "Bir savaş başlatmayacağız ancak ilk saldırıdan sonraki cevabımız hızlı ve sert olacaktır. Çünkü toprak bütünlüğümüzü korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Selami'nin açıklamalarının Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen roket saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, bugün Ayn el-Esed Üssü'ne saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendiğini ve ilk belirlemelere göre 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını ifade etmişti.

Ayn el-Esed Üssü, 3 Ocak 2020'de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın ardından 8 Ocak 2020'de de İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından balistik füze saldırılarıyla hedef alınmıştı.

Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sonrasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

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