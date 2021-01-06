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Dünya

İranlı sünni alim ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi

Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, "'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi', farklı bölgelerde, güvenlik ve yargı kurumlarının yardım ve baskılarıyla, şehir ve köylerdeki tüm ehli sünnete ait din işlerini devralmaya çalışmaktadır." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 06.01.2021
İranlı sünni alim ülkesindeki sünnilerin dini özgürlüklerinin kısıtlanmasını eleştirdi

İstanbul

İran'ın önde gelen sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Tahran yönetiminin kurduğu 'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi' ile ülkedeki ehli sünnet mensuplarının dini yaşantılarına müdahale etmesini eleştirdi.

İsmailzehi'ye ait internet sitesi "abdolhamid.net"e göre, adı geçen İranlı Sünni din adamı, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubunda, ülkedeki ehli sünnet mensuplarına ait camilere müdahale edilmesine tepki gösterdi.

İsmailzehi, "Yakın dönemde kurulan 'Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi' kurumu, ülkenin farklı bölgelerinde, güvenlik ve yargı kurumlarının yardım ve baskılarıyla, şehir ve köylerdeki tüm ehli sünnete ait din işlerini devralmaya çalışmaktadır. Söz konusu yapı, kendisini sünnilerin din işlerinden sorumlu görmektedir. Bu durum ülkedeki sünni vatandaşların endişelerini artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Uygulama Anayasaya aykırı"

Söz konusu girişimin İran Anayasası'nın 12'nci maddesinde yer alan, "İslam mezhepleri kendi dini işlerinde tam bir özgürlüğe sahiptirler" desturunu ihlal ettiğini dile getiren İsmailzehi, "İran devriminin üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen İranlı sünniler hala vatandaşlık hakları konusunda birçok sorun ve endişeyle karşı karşıyadır. Öyle ki, İran'da vatandaşlık sıralamasında kaçıncı sırada geldiklerini bilmiyorlar." açıklamasında bulundu.

İran devleti, ülkedeki ehli sünnet camilerine, inşaat işleri ve imamların maaşı gibi maddi konularda destek sağlamıyor.

"Ehli Sünnet İlimler Medreselerini Planlama Konseyi" Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde, İran Meclisi'nde Kültür Devrimi Yüksek Konseyi kararıyla 2007 yılında kuruldu.

Söz konusu yapı, ilk kurulduğu yıllarda sünnilerin dini işlerine müdahale etmezken, son yıllarda cami imamlarının atamalarına müdahil olmakla eleştiriliyor.

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