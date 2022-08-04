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Dünya

İranlı milletvekilinden 'Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini isteyebiliriz' çıkışı

İranlı milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan Bafki, "düşmanların tehditlerinin devam etmesi halinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvayı geri çekmesini talep edebileceklerini" söyledi.

Ahmet Dursun   | 04.08.2022
İranlı milletvekilinden 'Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini isteyebiliriz' çıkışı

Ankara

İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) göre, önceki gün Meclisin açık oturumunda konuşan Bafki, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin aşırı taleplerine karşı duran İran Atom Enerjisi Kurumuna ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Bafki, konuşmasının devamında, "Düşman bilsin ki kibir ve tehditlerine devam ederse İslam İnkılabı Rehberi'nden (Hamaney), nükleer silahlarla ilgili stratejisini ve (nükleer silahları yasaklayan) fetvasını, uygun görmesi halinde değiştirmesini isteyeceğiz." dedi.

İranlı milletvekili, nükleer silah üretmenin İran için oldukça kolay olacağını sözlerine ekledi.

İran lideri Hamaney, 2000'li yılların başında fetva çıkararak nükleer silahların geliştirilmesini veya kullanılmasını yasaklamıştı.

Hamaney, Aralık 2019'da yaptığı bir konuşmada da bu tutumunu vurgulayarak, "Nükleer silahlar iyi insan kötü insan ayrımı yapmaz. Bundan dolayı nükleer bomba İran’ın kullanacağı bir silah değildir. Biz nükleer silah depolamayı da, kullanmayı da haram kabul ediyoruz." demişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İran'ın atom bombası yapacak teknik yeteneği var ama böyle bir program gündemde değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kurumun Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 2 Ağustos'ta konuyla ilgili açıklamasında ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğini ancak nükleer silah üretimine yönelmeyeceklerini söylemişti.​​​​​​​ Kemalvendi, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'nin açıklamasının da yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

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