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Dünya

İranlı Hristiyanlar, yılın ilk ayininde Gazze için dua etti

İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar, düzenlenen ayinle yeni yılı kutladı.

Haydar Şahin  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
İranlı Hristiyanlar, yılın ilk ayininde Gazze için dua etti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Aziz Gregor Losavritch Kilisesine gelen cemaat üyeleri, mum yakarak; barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.

Gece yarısından sonra yapılan yılın ilk ayininde, "Filistin ve Gazze’ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru" için de dua edildiği kaydedildi.

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