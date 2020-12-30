Euro
9.01
Dolar
7.36
BIST 100
1,477.64
Altın
1,877.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
logo
Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 165 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı.

Muhammet Kurşun   | 30.12.2020
İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

Tahran

İran’da hava kalitesi indeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada bugün başkentteki hava kirliliğinin kırmızı-riskli seviye olan 165 mikrogram/metreküp olduğu belirtildi. 

Hava kirliliğinin başkentin bazı bölgelerinde 182 mikrograma çıktığı kaydedilirken, bireylerin akciğerlerine ve dokularına giren 2,5 mikrondan küçük partiküller nedeniyle de özellikle hassas grupların dışarı çıkmaması çağrısı yapıldı.

Tahran Büyükşehir Belediyesi, başkentin yıllardır çözülemeyen hava kirliliği sorununu çözmek için bisiklet kullanımını teşvik, tek ve çift plaka uygulaması, yeni metro hatlarının hizmete sokulması, eski araçların trafikten men edilmesi ve fabrikaların şehir dışına çıkarılması gibi birçok proje geliştirdi ancak şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı ve nüfus yoğunluğu gibi birçok etken nedeniyle kış mevsiminde her sene aynı manzaralar yaşanıyor.

Tahran, dünya genelinde şehirlerdeki hava kirliliği sıralamasında 12. sırada yer alıyor.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Film Festivaleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
Salgın süreci konserleri online ortama taşıdı
Latin Amerika'da 2020 Kovid-19 salgınının gölgesinde geçti

Benzer haberler

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği riskli seviyede

İran, yaptırımlar nedeniyle erişemediği Irak'taki mali varlığını Avrupa'dan aşı almak için kullanacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD'yi 'şüpheli ve şeytanca' adımlar atmakla suçladı

Prof. Dr. Temizel: Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar büyük takdir gördü

Prof. Dr. Temizel: Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar büyük takdir gördü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: İran'ın adaletten kaçmasına izin vermeyeceğiz
İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Mirzayi, gözaltına alındı

İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Mirzayi, gözaltına alındı