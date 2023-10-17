İran'da 5,3 ve 5,6 büyüklüğünde iki deprem
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin ilçesinde 5,3 büyüklüğünde, Farğan ilçesinde ise 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Fin ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.29'da kaydedildi.
Yerel saatle 08.39'da ise Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.