Dolar
27.76
Euro
29.27
Altın
1,868.90
ETH/USDT
1,537.50
BTC/USDT
26,761.00
BIST 100
8,259.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan maçı sonrası Opus Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İran: Bölgede yeni cephe açılması ihtimali İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bölgede yeni bir cephe açılmasının İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledi.

Ahmet Dursun  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
İran: Bölgede yeni cephe açılması ihtimali İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, bölgesel turu kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Filistin ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İsrail'in tamamen kuşattığı Gazze'ye yönelik katliama giriştiğini ve ABD başta olmak üzere bazı tarafların da Tel Aviv yönetimine destek verdiğini hatırlatan Abdullahiyan, "Bu şartlarda her türlü ihtimal gerçekleşebilir ve bölgede yeni gelişmelere tanık olabiliriz." dedi.

Abdullahiyan, Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu"nun tamamen Filistinlilere özgü ve İsrail yönetiminin radikal yaklaşımlarından kaynaklanan koşulların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Filistinlileri desteklemeye yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Abdullahiyan, Gazze halkına yardım ulaştırmak için Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas halinde olduklarını ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle istişareler yaptıklarını belirtti.

İranlı bakan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının durdurulmasının zorunlu olduğunu ve bu hedefe ulaşmada Irak'ın rolünü de çok önemli bulduklarını kaydetti.

Bazı ülkelerin yetkililerinin Tahran'a bölgede yeni bir cephe açılmasının ihtimalini sorduklarını aktaran Abdullahiyan, "Biz de onlara gelecekteki olasılıklara ilişkin cevabın, Siyonist rejimin Gazze'deki eylemlerine bağlı olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Sudani ise ülkesinin Filistin'i her zaman desteklediğini ifade ederek, "Gazze'deki durumun bakanlar ve hatta cumhurbaşkanı düzeyinde incelenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü bir toplantı düzenlemesini destekliyoruz ve bunun yapılması için her türlü yardıma hazırız." dedi.

Abdullahiyan, Bağdat'taki temaslarının ardından Lübnan'a hareket etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeyle yıllık 51,6 milyar liralık gelir vergilendirilebilecek
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar dağıttı

Benzer haberler

İran: Bölgede yeni cephe açılması ihtimali İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı

İran: Bölgede yeni cephe açılması ihtimali İsrail'in Gazze'deki eylemlerine bağlı

İnsan Hakları İzleme örgütü: İsrail, beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun

İsrail "bebek iddialarını" desteklemek için bebek cesetleri fotoğrafları paylaştı

İsrail "bebek iddialarını" desteklemek için bebek cesetleri fotoğrafları paylaştı
İsrail güçleri, Batı Şeria'da oğluyla seyahat eden Filistinli anneyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'da oğluyla seyahat eden Filistinli anneyi öldürdü
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te silahlı saldırı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet