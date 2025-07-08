İran'dan Trump'a yalanlama: Tarafımızdan ABD'ye görüşme talebi iletilmemiştir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialarını yalanladı.
İstanbul
Mehr Haber Ajansı, Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.
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Bekayi, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin müzakereler için görüşme talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.