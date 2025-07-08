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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'dan Trump'a yalanlama: Tarafımızdan ABD'ye görüşme talebi iletilmemiştir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialarını yalanladı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İran'dan Trump'a yalanlama: Tarafımızdan ABD'ye görüşme talebi iletilmemiştir

İstanbul

Mehr Haber Ajansı, Bekayi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

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Bekayi, "Bizim tarafımızdan ABD'ye herhangi bir görüşme talebi iletilmemiştir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin müzakereler için görüşme talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.

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