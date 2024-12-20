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Dünya

Pentagon, "hükümetin kapanmasının" ciddi aksaklıklara yol açacağını bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongrenin cuma gece yarısına kadar geçici bütçe üzerinde anlaşıp "hükümetin kapanmasını" önlememesi halinde Pentagon'un ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kalacağını savundu.

Sercan İrkin  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Pentagon, "hükümetin kapanmasının" ciddi aksaklıklara yol açacağını bildirdi

İstanbul

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, hükümetin kapanmasının "önlenebilir" bir durum olduğunu söyleyerek, bundan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Federal hükümetin kapanması durumunda ülkede hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlere ara verilmek zorunda kalınacağına işaret eden Ryder, bu durumun Savunma Bakanlığı açısından ciddi aksaklıklara neden olacağını dile getirdi.

Kongreye 2025 mali ödenekleri konusunda iki partili anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Ryder, Bakanlığın olası kapanmaya karşı da hazırlıklarını yaptığını, üst düzey liderlerin acil durum planlarını güncellediğini duyurdu.

Hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde dün akşam saatlerinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üyenin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Trump'ın muhalefeti, hükümetin kapanma ihtimalini artırdı

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, salı gecesi, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören yeni bir bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinden geçmesini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırdı.

Federal hükümetin kapanması ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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