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Dünya

İran'dan İngiltere merkezli Farsça televizyon kanalı çalışanlarına yaptırım

İran, "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International'ın "etkili ve kilit" isimlerinin ülkedeki mal varlıklarını dondurdu.

Ahmet Dursun   | 26.11.2019
İran'dan İngiltere merkezli Farsça televizyon kanalı çalışanlarına yaptırım

Ankara

İran, "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International'ın "etkili ve kilit" isimlerinin ülkedeki mal varlıklarını dondurdu.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, "Suudi-Siyonist şebeke Iran International'ın terörist yıkıcı ve bölücü mahiyeti göz önünde bulundurularak yapılan istihbarat ve güvenlik gözlemlerinin ardından bu şebekenin etkili ve kilit unsurlarının mal varlıklarına adli ve yasal kısıtlamalar uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Batı ülkeleri ile bölgedeki bazı "gerici rejimler" tarafından mali ve istihbari olarak desteklendiği öne sürülen söz konusu televizyon kanalının, "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" ve "İran'da yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunduğu" savunuldu.

Kanalı Suudi Arabistan'ın finanse ettiği iddiası

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International televizyon kanalı 2017'de kuruldu. Ekim 2018'de İngiltere'nin Guardian gazetesi, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulanan bir Suudi işadamına ait gizli bir offshore hesabı aracılığıyla fonlandığını ve kanalın yayın hayatına başlarken Suudilerden 250 milyon dolar finansal destek aldığını iddia etmişti.

İran yönetimi ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin "dezenformasyon" içeren haberler yaptıkları gerekçesiyle İngiltere'den Farsça yayın yapan "Iran International" "BBC Persian" ve "Manoto" televizyon kanallarını İngiliz medya denetleme kurumu Ofcom'a şikayet etmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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