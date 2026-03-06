Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'dan füze saldırısı açıklamasının ardından Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu

İran'dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

Ekip  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İran'dan füze saldırısı açıklamasının ardından Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu

Ankara

İran'dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü

Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.

Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

İran: ABD, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından savaşa sürüklendi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu 2026" konferansında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi.

ABD'nin, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından bu savaşa sürüklendiğini belirten Hatibzade, Suudi Arabistan'dan Umman'a kadar tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu vurguladı.

"Basra Körfezi'ndeki ABD radarları, Basra Körfezi'nde balık avlamak için mi orada?" diyen Hatibzade, İran ordusunun, bölgedeki "Amerikan askeri varlıklarına son vereceğini" bildirdi.

Hatibzade, İran'ın "varoluşsal bir savaş verdiğine" işaret ederek hem uluslararası hukukun hem de İran'ın saldırı altında olduğunun altını çizdi.

Hatibzade, "Amerikalılar, başka bir devletin başkanını suikastle öldürdü. Eğer bu yeni norm ise o zaman yeryüzünde hiçbir ülke, diğer ülkelerle diplomatik normal ilişkiler kuramaz. Bu uluslararası hukuk ilkeleri için, etik için, ahlak için bir direniştir." dedi.

Hatibzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da yeni lideri belirlenmesine "müdahil olacağını" söylemesine tepki göstererek "Trump, İran'ın liderliğinde değişiklik istiyor ve 'benim de bu konuda söz sahibi olmam gerekiyor' diyor. Oysa kendisi New York'ta belediye başkanını bile atayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF:  İran'daki çatışmaların çocuklar üzerindeki ölümcül etkisinden derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının İran'da çocuklar üzerindeki etkilerine işaret edildi.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarının devam ettiği İran'daki duruma ilişkin açıklamada, "UNICEF, İran'da devam eden askeri çatışmaların çocuklar üzerindeki ölümcül etkisinden derin endişe duymaktadır. Raporlar, yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının yaralandığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

İran'da yaşamını yitiren çocukların 168'inin yaşları 7 ile 12 arasında değişen, 28 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Minab kentinde ders işlendiği sırada bombalanan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

ABD-İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'ın 5 farklı bölgesindeki diğer okullarda da 12 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Çocukların hayatını kaybetmesinin savaşın vahşeti ve çocuklara karşı işlenen şiddetin acımasızlığı ile aileleri nesiller boyu etkilemesini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocuklar ve okullar korunmalı ve güvenli sığınaklar olmalıdır." ifadesine yer verildi.

Saldırıların devam etmesiyle çocukların daha fazla şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, sivil altyapının etkilenmesi de çocukların güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Raporlar, İran'da en az 20 okul ve 10 hastanenin hasar gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum çocukların eğitime ve temel sağlık hizmetlerine erişimini aksatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını üstlenme ve sivillerin korunmasının sağlanması çağrısı yapıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

