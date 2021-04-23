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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 380 artarak 68 bin 746'ya yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 23.04.2021
İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 904 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 423'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 358 bin 809'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 68 bin 746 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 107'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 850 bin 791'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 966 bin 148 oldu.

- İran'da toplam 718 bin 510 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 563 bin 810 kişiye aşının ilk dozunun, 154 bin 700 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 718 bin 510 doz aşı uygulandığı açıklandı.


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