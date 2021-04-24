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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 374 artarak 69 bin 120'ye yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 24.04.2021
İran'da son 24 saatte 374 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 18 bin 230 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 912'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 377 bin 39'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 374 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 69 bin 120 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 156'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 863 bin 405'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 78 bin 540 oldu.

- İran'da toplam 741 bin 994 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 584 bin 736 kişiye aşının ilk dozunun, 157 bin 258 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 741 bin 994 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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