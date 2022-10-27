Dolar
18.61
Euro
18.58
Altın
1,661.75
ETH/USDT
1,567.20
BTC/USDT
20,694.00
BIST 100
3,949.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Dünya

İran'da Mahsa Emini gösterilerine müdahaledeki "ölüm" protesto edildi

İran’ın Mahabad kentinde gerçekleştirilen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen kişinin cenaze töreni sonrası, kentte geniş katılımlı protesto eylemi düzenlendi.

Haydar Şahin   | 27.10.2022
İran'da Mahsa Emini gösterilerine müdahaledeki "ölüm" protesto edildi

Tahran

Ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde dün Mahsa Emini’nin “kırkı” dolayısıyla gerçekleştirilen gösterilere müdahalede hayatını kaybeden İsmail Mevludi için cenaze töreni yapıldı. Kentte törenin ardından yüzlerce kişinin katıldığı protesto eylemi düzenlendi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, cadde ve sokakları trafiğe kapatan göstericiler, yollara barikat kurup ateş yaktığı ve bazı devlet kurumlarını ateşe verdiği görüldü. Bazı göstericilerin Mahabad Kaymakamlığı’nın yanı sıra kimi devlet kurumlarına girmeye çalıştığı görüldü. Eylemcilerin kaymakamlık binasına girmeye çalıştığı sıralarda uzun süre silah sesleri de duyuldu.

İran lideri Ali Hamaney, rejim ve sivil milis güç Basic karşıtı sloganlar atan göstericilerin karakol olduğu belirtilen bir binayı ateşe verdiği, bazı kişilerin ise devlete ait marketlere saldırdığı aktarıldı.

Kentte cadde ve sokaklarda bulunan araçlar da uzun süre korna çalarak, eyleme destek verdi.

Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale ettiği ve açtığı ateşte bazı göstericilerin yaralandığı iddia edildi.

- İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.

Mahsa Emini'nin ölümünün 40. günü dolayısıyla sosyal medyada geniş katılımlı gösteri çağrıları yapılmıştı. Bunun üzerine dün Tahran'ın yanı sıra Emini’nin memleketi Sakkız başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

AB İran'ın yaptırım misillemesini reddetti

İran'da Mahsa Emini gösterilerine müdahaledeki "ölüm" protesto edildi

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet