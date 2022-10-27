İran'da Mahsa Emini gösterilerine müdahaledeki "ölüm" protesto edildi
İran’ın Mahabad kentinde gerçekleştirilen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen kişinin cenaze töreni sonrası, kentte geniş katılımlı protesto eylemi düzenlendi.
Tahran
Ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde dün Mahsa Emini’nin “kırkı” dolayısıyla gerçekleştirilen gösterilere müdahalede hayatını kaybeden İsmail Mevludi için cenaze töreni yapıldı. Kentte törenin ardından yüzlerce kişinin katıldığı protesto eylemi düzenlendi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, cadde ve sokakları trafiğe kapatan göstericiler, yollara barikat kurup ateş yaktığı ve bazı devlet kurumlarını ateşe verdiği görüldü. Bazı göstericilerin Mahabad Kaymakamlığı’nın yanı sıra kimi devlet kurumlarına girmeye çalıştığı görüldü. Eylemcilerin kaymakamlık binasına girmeye çalıştığı sıralarda uzun süre silah sesleri de duyuldu.
İran lideri Ali Hamaney, rejim ve sivil milis güç Basic karşıtı sloganlar atan göstericilerin karakol olduğu belirtilen bir binayı ateşe verdiği, bazı kişilerin ise devlete ait marketlere saldırdığı aktarıldı.
Kentte cadde ve sokaklarda bulunan araçlar da uzun süre korna çalarak, eyleme destek verdi.
Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahale ettiği ve açtığı ateşte bazı göstericilerin yaralandığı iddia edildi.
- İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.
Mahsa Emini'nin ölümünün 40. günü dolayısıyla sosyal medyada geniş katılımlı gösteri çağrıları yapılmıştı. Bunun üzerine dün Tahran'ın yanı sıra Emini’nin memleketi Sakkız başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.