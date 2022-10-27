Dolar
18.61
Euro
18.59
Altın
1,661.98
ETH/USDT
1,568.40
BTC/USDT
20,689.00
BIST 100
3,948.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Dünya

AB İran'ın yaptırım misillemesini reddetti

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlar üzerine Tahran yönetiminin de karşılık olarak AB'ye uyguladığı yaptırımları reddettiklerini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.10.2022
AB İran'ın yaptırım misillemesini reddetti

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, İran'ın AB'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "AB bu yaptırımları reddetmektedir. Bu yaptırımlar tamamen siyasi amaçlıdır. AB yaptırımlarına baktığınızda ise bunlar İran'daki insan hakları ihlalleri temelinde açık yasal gerekçelere dayandırılarak alınmıştır." dedi.

Stano, İran'a siyasi misillemeye odaklanmak yerine halkın ifade özgürlüğü gibi özgürlüklerini sağlama çağrısında bulunduklarını söyledi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü ülkede infiale yol açmıştı. Bunun üzerine başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, Norveç merkezli "İran İnsan Hakları Örgütü" protestolarda 200'den fazla kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.

AB, Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

İran da yanıt olarak Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

İran lideri Hamaney'den Şiraz'daki silahlı saldırı sonrası birlik çağrısı

AB İran'ın yaptırım misillemesini reddetti

İran'da Mahsa Emini gösterilerine müdahaledeki "ölüm" protesto edildi

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından İran'daki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, İran’ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran yeni bir nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet