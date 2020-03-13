Euro
7.01
Dolar
6.28
BIST 100
98,059.76
Altın
1,584.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

Ahmet Dursun   | 13.03.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi

Ankara

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. 

Buna göre toplam can kaybının 514'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1289 kişi artarak 11 bin 364'e ulaştığını ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan ve İsfahan'da rastlandığını kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 3 bin 529 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. 

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı
Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor
Prof. Dr. Eyüboğlu'ndan 'Koronavirüs için sigaradan uzak durun' uyarısı
La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı
Koronovirüsten korunmada 'maske' kullanımına dikkat

Benzer haberler

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi
Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Formula E koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi