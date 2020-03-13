Euro
7.01
Dolar
6.28
BIST 100
98,059.76
Altın
1,584.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu
logo
Dünyadan Spor, Koronavirüs

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Lale Bildirici   | 13.03.2020
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

Istanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu akşam seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde stadyumu dezenfekte etti.

Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı
Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor
Prof. Dr. Eyüboğlu'ndan 'Koronavirüs için sigaradan uzak durun' uyarısı
La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı
Koronovirüsten korunmada 'maske' kullanımına dikkat

Benzer haberler

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Litvanya basketbolunda koronavirüs nedeniyle Zalgiris şampiyon ilan edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı

Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e yükseldi