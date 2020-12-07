Euro
9.49
Dolar
7.82
BIST 100
1,330.87
Altın
1,840.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da İHA Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çekim yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 07.12.2020
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Fotoğraf: Mehmet Eser /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı ) 

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya, Çin’den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti
ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı

ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 288 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti