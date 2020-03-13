AA'dan interaktif harita

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Kurumsal Haberler, Koronavirüs

Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası

Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.

Zehra Ulucak   | 13.03.2020
Anadolu Ajansından interaktif yeni tip koronavirüs haritası

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), okuyucularına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gerçek zamanlı bilgi sunmak amacıyla Washington Üniversitesinin çalışması olan koronavirüs haritasını yayımladı.

AA'nın internet sitesinde yayımlanan interaktif harita, yeni tip koronavirüsün yayıldığı bölgeler, vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranlarını içeren güncel veriyi gösteriyor.

"Dijital dünyayı keşfetme" amacı taşıyan ve Washington Üniversitesinin girişimi olan Humanistic GIS Laboratory (Humanistik Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuvarı) tarafından hazırlanan harita, üniversitenin Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Bo Zhao tarafından oluşturuldu.

Humanistic GIS Laboratory, daha önce "Küresel Mülteci Atlası" ve "Su Hesaplayıcı" gibi projelere de imza atmıştı.

Haritaya "https://www.aa.com.tr/en/p/coronavirus-infection-map" adresinden ulaşılabiliyor.

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