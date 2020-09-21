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Dünya

İran'da 7 dakikada bir kişi alzaymır oluyor

İran Alzaymır Derneği Başkanı Masume Salihi, İran'da 750 bin alzaymır hastasının bulunduğunu belirterek, "Yaşlı nüfusun çoğalmasıyla bu rakamda artış gözleniyor" dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 21.09.2020
İran'da 7 dakikada bir kişi alzaymır oluyor

İstanbul

İran Alzaymır Derneği Başkanı Masume Salihi, her 7 dakikada bir İranlının alzaymır hastalığına yakalandığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Salihi, "Şu an İran'da 750 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Her 7 dakikada bir İranlı bu hastalığa yakalanıyor. Yaşlı nüfusun çoğalmasıyla bu rakamda artış gözleniyor." dedi.

Söz konusu hastalığın sağlık sistemine büyük yük getirdiğini dile getiren Salihi, halkın alzaymırla ilgili fazla bilgisi olmadığını ve ilk aşamalarda teşhis ve tedavi sürecinin başlaması halinde hastaların durumunun daha iyi seyrettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, haziran ayında yaptığı açıklamada, "Doğum sayısındaki düşüş nedeniyle ülke yaşlanma sürecine girmiş bulunuyor. Böyle giderse 30 yıl sonra dünyanın en yaşlı ülkesi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.


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