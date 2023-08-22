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Dünya

İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
İsrail'in, Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Suriye'de yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındığı iddia edildi.

Haberde "Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu." ifadeleri kullanıldı. 

Şam'ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. 

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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