Dolar
27.06
Euro
29.56
Altın
1,904.64
ETH/USDT
1,840.40
BTC/USDT
29,332.00
BIST 100
7,690.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor
logo
Dünya

İran'da 269 kent su krizi yaşıyor

İran genelinde 269 kentin su krizi yaşadığı belirtildi.

Narges Rezaie  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
İran'da 269 kent su krizi yaşıyor

İstanbul

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Su Endüstri Sözcüsü Haşim Amini, ülkedeki su sorunu ve kuraklıkla mücadele stratejisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İranlı yetkili, ülkede 269 kentte su krizi yaşandığını ifade ederek "Meşhed'in suyunu sağlayan Dostluk Barajı kritik durumda, Tebriz'de Nahand Barajı kurudu." dedi.

Zencan ve Tabas'ın yer altı suları ile Sistan-Beluçistan'daki göletlerin tehlikede olduğunu belirten Amini, ülkede bulunan barajlardaki suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke de geçen hafta kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urumiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtmişti.

İranlı uzmanlara göre, ülkedeki su krizi beraberinde "yaşam alanının küçülmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmaları" da getiriyor.

İran'da kuraklık ve yönetimin su kaynaklarını idare etmedeki yetersizliği, son yıllarda ülkenin bazı illerinde protestolara yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Ankara Çubuk'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı
Düzce'de köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca yavrusu tedavi altına alındı
'Eylül ayı sonu itibarıyla kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak'

Benzer haberler

Çin Savunma Bakanı Li'den Rusya ile askeri işbirliğini geliştirme mesajı

Çin Savunma Bakanı Li'den Rusya ile askeri işbirliğini geliştirme mesajı

İran'da 269 kent su krizi yaşıyor

İran'ın güneydoğusunda kum fırtınası nedeniyle devlet kurumları yine tatil edildi

İran'da bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İran'da bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
İranlı uzmanlar, Afganistan ile tartışmaya yol açan Hilmend Nehri'nde incelemede bulundu

İranlı uzmanlar, Afganistan ile tartışmaya yol açan Hilmend Nehri'nde incelemede bulundu
İran'da kum fırtınası nedeniyle 700'den fazla kişi hastanelik oldu

İran'da kum fırtınası nedeniyle 700'den fazla kişi hastanelik oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet