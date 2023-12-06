İran'ın Güney Horasan eyaletinde 3 baraj kurudu
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde kuraklık yüzünden 3 barajda su kalmadığı belirtildi.
İstanbul
Tesnim Haber Ajansına göre, Güney Horasan Su Şirketi Genel Müdürü Abbas Sarani, bölgede yaşanan kuraklık hakkında bilgi verdi.
Sarani, "Güney Horasan eyaletindeki barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 11,56 seviyesinde. Şehid Parsa, Derre Bid ve Kurid barajları ise neredeyse tamamen kurudu." dedi.
İranlı yetkili, yağışların azalması nedeniyle yaşanan kuraklığa karşı su tasarrufunun önemini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.