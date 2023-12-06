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Dünya

İran'ın Güney Horasan eyaletinde 3 baraj kurudu

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde kuraklık yüzünden 3 barajda su kalmadığı belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
İran'ın Güney Horasan eyaletinde 3 baraj kurudu

İstanbul

Tesnim Haber Ajansına göre, Güney Horasan Su Şirketi Genel Müdürü Abbas Sarani, bölgede yaşanan kuraklık hakkında bilgi verdi.

Sarani, "Güney Horasan eyaletindeki barajların doluluk oranı yaklaşık yüzde 11,56 seviyesinde. Şehid Parsa, Derre Bid ve Kurid barajları ise neredeyse tamamen kurudu." dedi.

İranlı yetkili, yağışların azalması nedeniyle yaşanan kuraklığa karşı su tasarrufunun önemini vurguladı.

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