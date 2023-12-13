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Dünya

İran, turizmi canlandırmak amacıyla 32 ülkeyle vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı

İran, turizmi canlandırmak hedefiyle 32 ülkeyle vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı.

Ahmet Dursun  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
İran, turizmi canlandırmak amacıyla 32 ülkeyle vizeyi tek taraflı kaldırma kararı aldı

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zergami, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında, konuyla ilgili basına açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından turizmi canlandırmak amacıyla bazı ülkelerle vizelerin tek taraflı kaldırılması yönünde hükümete öneri sunduklarını aktaran Zergami, "Turizm Bakanlığının, belirlenen öncelikler doğrultusunda 32 ülkeye vizenin tek taraflı olarak iptal etme önerisi, bakanlar kurulu tarafından onaylandı." dedi.

Hükümetin öneriyi kabul ederek, "ülkenin kapılarını dünyaya açma kararı aldığını" söyleyen Zergami, "Bu, hükümetin aldığı çok cesur ve basiretli bir karardı. Bakanlık olarak bizim işimiz dünya insanlarıyla... Ve bu tek taraflı vize iptali aslında dünya insanlarıyla sohbet etmek anlamındadır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, tek taraflı vize iptali kararı alınan 32 ülkenin hangileri olduğunu açıklamadı ancak Tahran yönetimi, Haziran 2019'da Çinli turistler için tek taraflı vize muafiyeti getirme kararı almıştı.

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