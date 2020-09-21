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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarında 11 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa ve Belh vilayetlerindeki askeri ve polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 21.09.2020
Afganistan'da Taliban saldırılarında 11 kişi öldü

Kabil

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Tegab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Belh Valiliği sözcüsü Munir Ahmad da militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Hivad Palas Puş bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü dile getiren Farhad, 3 güvenlik görevlisinin militanlarca esir alındığını söyledi.

Farhad, çıkan çatışmada militanlardan da ölenlerin olduğunu vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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