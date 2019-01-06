İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İSTANBUL

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kermanşah eyaletine bağlı Gilani Garb İlçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 17.11'de meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran-Irak sınırına yakın bölgede yaşanan depremin, Irak'ın başta Bağdat olmak üzere Erbil ve Süleymaniye kentlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı



