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Dünya

İran ve Ukrayna düşürülen uçağın tazminat görüşmelerine başlıyor

İran heyeti, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen yolcu uçağının tazminatıyla ilgili müzakereler için yarın Ukrayna'ya gelecek.

Dmitri Chirciu   | 28.07.2020
İran ve Ukrayna düşürülen uçağın tazminat görüşmelerine başlıyor İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. (08.01.2020)

Kiev

Ukrayna tarafının talebi üzerine gelecek heyet, İran'ın füzeyle düşürdüğü uçağın tazminatı konusunda 29-30 Temmuz'da görüşmeler gerçekleştirecek.

Tazminat miktarının müzakereler sonucu netleşmesi bekleniyor.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan raporda, uçağın düşürülmesinin, "görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı" insan hatasından kaynaklandığı duyurulmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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