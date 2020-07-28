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Dünya

ABD'de 40 petrol şirketinin varlık değeri 48 milyar dolar azaldı

ABD'de 40 petrol şirketinin toplam varlık değeri, düşük petrol fiyatları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 48 milyar dolar azaldı.

Övünç Kutlu   | 28.07.2020
ABD'de 40 petrol şirketinin varlık değeri 48 milyar dolar azaldı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkede kamuya açık 40 petrol firmasının, petrol rezervlerinin ve mallarının toplam değerinin bu yılın ocak-mart döneminde 48 milyar dolar azaldığını duyurdu.

ABD'nin petrol endüstrisinde 2015'ten bu yana görülen varlık değerindeki en yüksek azalışta, dünya genelinde hızla yayınlan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının petrol fiyatlarında sert düşüşe sebep olması etkili oldu.

EIA'ya göre, bu yılın başında 67 dolar olan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, nisanda 15 dolara kadar geriledi.

Söz konusu 40 şirket, yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 6,1 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri üretirken, bu miktar ocak-mart döneminde ABD'deki toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

Varlık değerindeki düşüş, petrol üreticisi bir şirketin sahip olduğu kuyu veya rezervlerin değeri üretim maliyetinin altına düşüp yeniden fiyatlandığında görülüyor.

Enerji devi Royal Dutch Shell, geçen ay yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı zayıf petrol talebi ve düşük fiyatlar nedeniyle, varlıklarının değerinin yılın ikinci çeyreğinde 22 milyar dolar azalabileceğini duyurmuştu.

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