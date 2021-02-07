Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,814.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran lideri Hamaney'den Biden'e 'uranyum zenginleştirme durdurulmayacak' yanıtı

İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.

Muhammet Kurşun   | 07.02.2021
İran lideri Hamaney'den Biden'e 'uranyum zenginleştirme durdurulmayacak' yanıtı

Tahran

İran lideri Ali Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a cevap verdi.

İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı." paylaşımını yaptı.

Biden, CBS kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını vermişti.

Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katar'dan Kovid-19 aşısının dağıtımının politize edilmemesi çağrısı
İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan çocukların yüzde 15'inde semptomlar 5 haftadan fazla sürdü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 12 milyonu aştı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İran lideri Hamaney'den Biden'e 'uranyum zenginleştirme durdurulmayacak' yanıtı

İran lideri Hamaney'den Biden'e 'uranyum zenginleştirme durdurulmayacak' yanıtı

İran 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi

ABD, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacak

Hamaney'den İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için 'ABD yaptırımlarının kaldırılması' şartı

Hamaney'den İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için 'ABD yaptırımlarının kaldırılması' şartı
BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı

BM Temsilcisi Griffiths, Yemen krizini görüşeceği İran ziyaretine başladı
İran, Kovid-19'a karşı Rus 'Sputnik V' aşısını salı günü uygulamaya başlayacak

İran, Kovid-19'a karşı Rus 'Sputnik V' aşısını salı günü uygulamaya başlayacak