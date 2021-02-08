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Dünya

ABD yönetimi İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına yeniden dönmesi durumunda ABD'nin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

Hakan Çopur   | 08.02.2021
ABD yönetimi İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde Joe Biden yönetiminin İran ile ilgili politikasını değerlendirdi.

Psaki, ABD'nin "İran ile nükleer anlaşma" konusuna bütüncül baktığını ve sadece tek bir konu başlığından dolayı bu sürecin askıda kalmasını istemediklerini belirtti.

İran yönetiminin "önce ABD anlaşmaya geri dönsün" şeklindeki çağrısını değerlendiren Psaki, "Anlaşmadan bizden önceki yönetim çıkmıştı. Başkan Biden'ın ise nükleer anlaşma konusuna yaklaşımı dün ne ise bugün de aynı şekildedir: Eğer İran JCPOA anlaşması yükümlülüklerine tam olarak geri dönerse ABD de aynısını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, nükleer anlaşma sürecine ilişkin müzakerelerin başlayabilmesi için "topun İran'ın sahasında olduğunu" vurguladı.

Myanmar'daki darbe değerlendirmesi

Sözcü Psaki, Myanmar'daki darbeyi en hızlı şekilde kınayıp yapılan şeyi "darbe" olarak nitelendirdiklerini ve yaptırımlar için gerekli yasal adımları atmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Psaki ayrıca, Çin'in Myanmar'da yaşananlar karşısında sessiz kalmasından dolayı endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Putin görüşmesinde "yeni START" detayı

Öte yandan Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine de atıf yaparak, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması takviminin dar olması nedeniyle iki ismin söz konusu görüşmeyi yaptığını söyledi.

Sözcü, bu görüşmede, Biden'ın Putin'e "Rusya'nın birçok adımından dolayı duyduğu endişeyi de" dile getirdiğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın hala neden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediği ile ilgili bir soruya, "Başkan henüz tüm küresel liderlerle görüşmedi, elbette görüşeceklerdir." yanıtını verdi.

"Trump kararı Senatoya aittir"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda yarın başlayacak olan azil yargılamasına ilişkin Başkan Biden'ın pozisyonu sorulan Psaki, "Bu karar artık Senatoya aittir. Başkan Biden artık Senatoda değil, Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını düşündüğü için seçimlere girdi ve kazandı. Artık ülke meselelerine odaklanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Psaki ayrıca, Trump'ın istihbarat brifinglerini alıp almaması kararının ilgili kurumlarda olduğunu ancak Biden'ın "Trump'ın bu brifingleri almaması gerektiğine inandığını" ifade etti.

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