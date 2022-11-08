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Dünya

İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı

İran, 26 Ekim'de Şiraz'da 15 kişinin hayatını kaybettiği ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği silahlı saldırıyla bağlantılı 26 kişinin tutuklandığını ve saldırının failinin Tacikistanlı olduğunu öne sürdü.

Ahmet Dursun   | 08.11.2022
İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, şu ana kadar hepsi yabancı uyruklu 26 kişi tutuklandı.

Tutuklananların "Tacikistan, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu" olduğu ileri sürüldü.

Haberde, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den uçakla İran'a girdikten sonra terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki unsurlarıyla temasa geçen bir Azerbaycan uyruklunun da saldırının ana koordinatörü olduğu" iddia edildi.

Öte yandan daha önce yabancı uyruklu olduğu açıklanan saldırının failinin "Sobhan Kumruni" adlı bir Tacikistan vatandaşı olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonu 26 Ekim'de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında iki çocuğun da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Olayın hemen ardından yaralı şekilde yakalandığı belirtilen saldırganın hastanede öldüğü açıklanmıştı.

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