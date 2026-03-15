İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi
İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara/Tahran
İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.
Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.
İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.
Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.
İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü." dedi.
Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar aldığını belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirtti.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.