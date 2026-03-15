Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ahmet Dursun, Tolga Akbaba  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Ankara/Tahran

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.

Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil bina zarar gördü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.

Kolivend, saldırılarda zarar gören yapılarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 29 bin 146 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 236 sağlık merkezi hasar gördü." dedi.

Kolivend ayrıca saldırılarda 120 eğitim merkezinin de hasar aldığını belirterek ülke genelinde toplamda askeri alanlar dışında kalan 54 bin 550 yapının zarara uğradığını belirtti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığından araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin açıklama

Papa 14. Leo: Orta Doğu'daki çatışmanın sorumlularına sesleniyorum, ateşi kesin

Laricani: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor

İran Dışişleri Bakanı: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız

İran Dışişleri Bakanı: Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerini hedef alacağız
İran'ın yeni füze misillemesinin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'ın yeni füze misillemesinin ardından İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
LNG ithalatçısı ülkeler alternatif tedarik kaynakları arayışında

LNG ithalatçısı ülkeler alternatif tedarik kaynakları arayışında
