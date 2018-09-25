İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma oluşturulacağını açıkladı.

NEW YORK

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'ın dışişleri bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığında bir araya geldi. Mogherini, toplantının ardından düzenlediği basın açıklamasında bakanların kabul ettiği ortak bildiriyi okudu.

Katılımcıların İran nükleer anlaşmasını "tam ve etkili" bir şekilde uygulamaya devam etme konusunda kararlı olduğu belirtilen bildiride, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve tekrar yaptırım uygulama kararının ardından "pratik çözümler" bulunması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Ayrıca katılımcıların İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirdiği konusunda mutabık kaldığı aktarılan bildiride, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının nükleer anlaşmanın temel parçası olduğu vurgulandı.

Ticareti kolaylaştırıcı özel ödeme kanalları

Bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyuruldu.

Muhabir: Şerife Çetin