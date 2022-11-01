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Dünya

ABD ve Suudi Arabistan'ın, bir İran saldırısına karşı teyakkuzda olduğu iddiası

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın yakın zamanda Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı hazırlığında olabileceği istihbaratı nedeniyle Suudi Arabistan ve ABD'nin alarm durumuna geçtiğini yazdı.

Dildar Baykan Atalay   | 01.11.2022
ABD ve Suudi Arabistan'ın, bir İran saldırısına karşı teyakkuzda olduğu iddiası

Washington DC

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a konuşan ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ın, dikkati ülke içindeki protestolardan başka bir yere çekmek için Suudi Arabistan ve Irak'ın Erbil kentindeki bazı hedeflere yakın zamanda saldırı düzenleyebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın bu istihbaratı ABD'li yetkililerle paylaştığına işaret edilen haberde, söz konusu iki ülke ve başka bazı ülkelerin ordularını teyakkuza geçirdiği bilgisi verildi.

ABD'den "harekete geçmekten tereddüt etmeyiz" mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'ın tehdidinin görünümünden dolayı endişeliyiz. Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları üzerinden sürekli temas halindeyiz. Çıkarlarımızı ve bölgedeki ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."

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