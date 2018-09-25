Avustralya'da 2.Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı

MELBOURNE

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Newcastle kentinde eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir kişi ve 4 yaşındaki kızı, Port Stephens sahilinde buldukları 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mermileri eve götürdü.

İkilinin kalıntıları kurcalaması sırasında patlama olduğu bildirilen açıklamada, patlamanın etkisi ile fırlayan şarapnel parçalarının isabet ettiği baba kızın yaralandığı belirtildi.

John Hunter Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sahil savaş sırasında eğitim yeri olarak kullanılıyordu

Mühimmatın bulunduğu Port Stephens sahili, 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim yeri olarak kullanılıyordu.

Port Stephens Polis Müfettişlerinden Alan Janson, bölgede hala patlamamış askeri malzemelere rastlandığını kaydederek, vatandaşlara bu tür malzeme bulduklarında dokunmadan güvenlik kuvvetlerini aramaları çağrısında bulundu.

Muhabir: Recep Şakar







