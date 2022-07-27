Dolar
17.89
Euro
18.09
Altın
1,719.12
ETH/USDT
1,488.80
BTC/USDT
21,511.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran İstihbarat Bakanlığı, bu kişilerin ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarını duyurdu.

Ahmet Dursun   | 27.07.2022
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

Ankara

İran, İsrail adına çalıştıkları iddia edilen ve 23 Temmuz'da yakalanan ajanların merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan ayrılıkçı Komele örgütünün üyeleri olduğunu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Mossad adına ülkede terör ve sabotaj saldırıları planlamakla suçlanan bir casusluk ağına geçen hafta düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonla yakalanan kişilerin, IKBY'de faaliyet gösteren ve Komele olarak bilinen ayrılıkçı "İran Kürdistanı Komele Partisi" üyeleri olduğu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Mossad adına İran'da terör ve sabotaj saldırıları düzenleyecek kişilerin Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi tarafından özel olarak seçilerek, Mossad görevlileriyle tanıştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen ajanlara ait çeşitli silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanları da kamuoyuyla paylaşıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurmuştu. Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.

Komele örgütü de 25 Temmuz'da İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde örgüt üyelerinin pusuya düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kürt milliyetçiliği ve komünizmi benimseyen Komele örgütü, özellikle 1978'den sonra, İran'ın Kürdistan vilayetinde silahlı ve siyasi olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Komele, İran ve Japonya tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Türkiye'den BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti

Benzer haberler

İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü

İran ve Fransa Cumhurbaşkanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu

İran'da 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran: Ülkede terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti

İran'da sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet