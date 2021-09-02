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Dünya, Koronavirüs

İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı temin etmekte sıkıntılar yaşayan İran, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında alınan yaklaşık 1,5 milyon doz aşının ülkeye getirildiğini duyurdu.

Ahmet Dursun   | 02.09.2021
İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, 1 milyon 495 bin doz İngiltere-İsveç ortak üretimi AstraZeneca aşısı İran Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

COVAX kapsamında sipariş verilen aşıların Katar Hava Yolları tarafından ülkeye getirildiği aktarıldı.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin ağır işlediği İran'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, şu ana kadar toplamda 28 milyon 67 bin 827 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eylül ayında haftalık 5 milyon doz Kovid-19 aşısının tedarik edileceğini ve aşılama hızını artıracaklarını açıkladı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.



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