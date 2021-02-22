Euro
8.55
Dolar
7.02
BIST 100
1,550.61
Altın
1,809.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Cevad Zarif'in "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddettikleri" yönünde açıklamada bulunduğu iddialarını yalanladı.

Muhammet Kurşun   | 22.02.2021
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu'ndan üye ülkelere kurtarma programı çağrısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi

Benzer haberler

AB, İran nükleer anlaşması konusunda iyimser

AB, İran nükleer anlaşması konusunda iyimser

İran lideri Hamaney, uranyumu yüzde 60 zenginleştirecek kadar ileri gideceklerini kaydetti

İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yalanladı

İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak

İran Uzmanlar Meclisi: Nükleer anlaşma konusunda ABD'yle müzakere yapılmayacak
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı