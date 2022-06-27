Dolar
16.56
Euro
17.55
Altın
1,826.29
ETH/USDT
1,189.30
BTC/USDT
20,779.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "(Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir." dedi.

Ali İhsan Çam   | 27.06.2022
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli

Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı
Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor

Benzer haberler

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu

İran ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işkencesine maruz kalanlar korku dolu anları unutamıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işkencesine maruz kalanlar korku dolu anları unutamıyor