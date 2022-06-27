İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "(Suriye'de) Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir." dedi.
Ankara
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