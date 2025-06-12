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Dünya

İran: ABD veya İsrail'in herhangi bir saldırganlık eylemine "hızlı ve beklenmedik" karşılık verilecek

İran, ülkeye herhangi bir saldırı halinde İsrail ve ABD'ye "hızlı ve beklenmedik" şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Ahmet Dursun  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
İran: ABD veya İsrail'in herhangi bir saldırganlık eylemine "hızlı ve beklenmedik" karşılık verilecek

Tahran

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey güvenlik yetkilisi, İran'ın askeri saldırı tehditlerine karşı "en yüksek askeri hazırlık seviyesinde" olduğunu söyledi.

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İsrail ve ABD'ye "hızlı ve beklenmedik" şekilde karşılık verileceğini belirten İranlı yetkili, "İran şu anda en üst düzeyde askeri hazırlık seviyesinde. ABD veya siyonist rejim (İsrail) herhangi bir saldırganlık eylemine kalkışırsa hazırlıksız yakalanacak." dedi.

ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin, İran'a karşı herhangi bir saldırganlık eylemi olması halinde bölgesel çıkarlarını ve üslerini hedef alacağı yönündeki İran uyarılarına karşı savunma amaçlı bir tepki olduğunu ifade eden yetkili, "Amerikalıların yaptığı İran'a yönelik bir tehdit mesajından ziyade, İran'ın Amerikan çıkarlarına yönelik tehditlerine bir tepkidir." diye konuştu.

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bölge tehlikeli bir yer haline dönüşebileceği için yönetiminin, Orta Doğu'daki bazı bölgelerden görevlilerini çekme kararı aldığını söylemişti.

İran medyası, 7 Haziran'da nükleer tesisler dahil İsrail istihbaratına ait binlerce gizli belgenin İran istihbaratı tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu.

Haber, daha sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi tarafından da doğrulanmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, belgelerin, Tahran'ın nükleer tesislerine muhtemel bir saldırı durumunda, İsrail’in gizli nükleer tesisleri ile ekonomik ve askeri altyapısını hızla hedef almalarını mümkün kılacağını bildirmişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade de dün yaptığı açıklamada, "herhangi bir saldırı halinde tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacaklarını" söylemişti.

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