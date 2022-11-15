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Dünya

İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı

AB ile İngiltere, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle dün İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı.

Ahmet Dursun   | 15.11.2022
İran, AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı

Ankara

İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında ülkede başlayan protestolarla ilgili Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin uyguladığı yaptırımları, "temelsiz, hukuka aykırı ve iç işlerine müdahale" olarak niteleyerek, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, AB ve İngiltere'nin Tahran'a yönelik son yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kenani, "temelsiz, hukuka aykırı ve İran'ın iç işlerine müdahale" olarak nitelendirdiği İranlı kişi ve kurumlara yönelik uygulanan yaptırımları kınadıklarını belirtti.

Avrupa ülkelerini "yaptırım bağımlılığıyla akıl ve ciddiyetten uzaklaşmakla" suçlayan Kenani, bu yanlış yaklaşımla İran ile Avrupa arasındaki etkileşimin daraldığını söyledi.

Kenani, İran'ın yaptırımlara karşı gerekli önlemleri alacağını belirterek, "Ayrıca onlara cevap verme hakkımız saklıdır." ifadesini kullandı.

AB ve İngiltere'den İran'a ülkedeki protestolarla ilgili yaptırım

AB ve İngiltere dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında başlayan gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle aralarında iki bakanın da bulunduğu İranlı kişi kuruluşlara yaptırım uyguladıklarını duyurmuştu.

İngiltere, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle aralarında İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un da bulunduğu 24 İranlı yetkiliye yaptırım kararı almıştı.

AB de İran'da gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin de aralarında olduğu İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşa yeni yaptırımlar getirdiğini açıklamıştı.

AB ve İngiltere geçen ay da protestolarla ilgili İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını duyurmuştu. İran da buna karşılık 19 Ekim'de biri bakan 9 üst düzey İngiliz yetkili ile bazı kurumlara ve 26 Ekim'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

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